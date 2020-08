Nicht nur in unserem Garten in Großhöflein blüht zur Zeit der Hibiskus. In vielen Gärten unserer Gemeinde sieht man die Farbenpracht in Violett, Grün und Gelb. Nach dem heutigen Regen, war es umso wichtiger, schnell zu agieren, damit man die Regentropfen auf der Blüte im Sonnenschein so richtig zum glänzen bringen darf.

Der ein oder andere Besucher war dann ebenso mit von der Partie ;-).