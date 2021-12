Das Joseph Haydn Konservatorium will bereits im Herbst 2022 mit dem Hochschulbetrieb starten. Neben personellen Veränderungen ist auch eine bauliche Erweiterung in Planung.



EISENSTADT. Wie bereits bekannt soll das Joseph Haydn Konservatorium ab Herbst 2022 als Privathochschule geführt werden. Die Akkreditierung dafür wurde bereits beantragt. Um das Vorhaben voranzutreiben wurde jetzt die Führugnsstrktur am KOnservatorium neu ausgerichtet. Gerhard Krammer soll ab 1. Februar 20222 neuer Direktor des Joseph Haydn Konservatoriums werden und den bisherigen Direktor Tibor Nemeth ablösen.

Neues Institut für Haydn- und Lisztforschung



Gerhard Krammer stammt aus Oberwart, ist Musikpädagoge, Komponist, Festivalorganisator und Musikjournalist. Tibor Neheth, dessen Vertrag mit Februar ausläuft, wird unterdessen interimistischer Leiter eines in Gründung stehenden Instituts für Haydn- und Lisztforschung, das die wissenschaftlichen Aktivitäten bündeln soll.

"Die verbindende Klammer über meine bisherigen Aufgaben und Tätigkeiten ist die Motivation, dass Musik in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen für Mensch und Gesellschaft ein Angebot zur Sinngebung sein kann. In der musikalischen Arbeit mit und für junge Menschen durfte ich positive und völlig unerwartete wie überraschende Erfahrungen machen", freut sich Krammer auf seine neuen Aufgaben.

Doskozil: "Trio für eine erfolgreiche Zukunft"

"Mit Gerhard Krammer konnten wir eine Persönlichkeit gewinnen, die die Musiklandschaft des Burgenlands seit Jahren prägt. Tibor Nemeth ist mit seinen wissenschaftlichen Erfahrungen prädestiniert für seine neue Rolle. Gemeinsam mit Geschäftsführer Franz Steindl garantiert dieses Trio eine erfolgreiche Zukunft des Joseph Haydn Konservatoriums", kommentiert Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die personellen Veränderungen.

Das Joseph Haydn Konservatorium ist eine international angesehene Ausbildungsstätte – es soll nun auch baulich erweitert werden.

Umbau



Das Konservatoriumsgebäude soll auch räumlich erweitert werden. Der Umbau ist bereits in Vorbereitung. Die verfügbare Fläche soll um rund 20 Prozent erweitert werden, das entspricht rund 430 Quadratmeter. Die Arbeiten starten im Frühjahr 2022. Investiert werden rund 2,5 Millionen Euro.

Intensive Haydn- und Lisztforschung

Die Forschungsaktivitäten am Joseph Haydn-Konservatorium sollen künftig noch weiter auf dessen Namenspartner ausgerichtet werden. Im Akkreditierungsantrag ist die Einrichtung eines "Instituts für Haydn- Und Lisztforschung" vorgesehen. Tibor Nemeth soll sich als internistischer Leiter auf den Aufbau und die Führung dieses Instituts konzentrieren.

Dir. Tibor Nemeth und LR Daniela Winkler bei einem Pressetermin im Oktober 2020.

Land investiert rund 4,5 Million Euro

Das Land Burgenland investiert in den Betrieb des Konservatoriums insgesamt rund 4,5 Millionen Euro für 233 Studienplätze. Landesrätin Daniela Winkler dazu: "Mit Freude erlebe ich die Weiterentwicklung des Konservatoriums. Wir haben uns für einen neuen Weg entschieden. Musik und Bildung haben im Burgenland einen hohen Stellenwert und daher investiert das Land gezielt in diese Schwerpunkte."

Eisenstadt: Hochschulbetrieb soll im Herbst 2022 starten