EISENSTADT. Im Rahmen des Menassetreffs kommt Manuel Rubey am Montag, dem 7. September, um 18 Uhr nach Eisenstadt in den Innenhof der Joseph Haydn-Gasse 1.

Weil Josef Hader über Manuel Rubey sagt, er sei ein hochinteressanter Schauspieler, bei dem man als Zuschauer nicht genau wisse, woran man sei, sollen Rubey in Eisenstadt möglichst viele Geheimnisse entlockt werden.

first come, first serve



Die Anmeldung für den Menassetreff ist unter peter@menassemenasse.at möglich. Sollte nicht für alle Zuseher genug Platz sein, gilt das Prinzip „first come, first serve“ – also wer sich zuerst anmeldet, hat seinen Platz.