Siemens Österreich und Siemens Mobilität spendeten an Licht ins Dunkel. Ein Teil der Spende kommt dem Caritas Haus St. Stephan zugute.



EISENSTADT. 40.000 Euro spendete Siemens Österreich und Siemens Mobility an Licht ins Dunkel. Das Geld wird auf verschiedene Projekte in ganz Österreich aufgeteilt. Ein Teil der Spende geht an das Caritas-Behindertenwohnheim Haus St. Stephan.

Neue angepasste Raumausstattung



Im Haus St. Stephan der Caritas Eisenstadt werden seit einigen Jahren vermehrt Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung in der Tagesbetreuung aufgenommen. Die Ausstattung der Räumlichkeiten muss den Anforderungen der Klienten gerecht werden, um das zu ermöglichen, wollen alle Räume neu ausgestattet werden.

"Wir freuen uns von Herzen die wertvolle Arbeit der der Caritas in Eisenstadt zu unterstützen und einen Teil dazu beizutragen, dass sich alle Menschen im Haus St. Stephan wohlfühlen", so Martin Geiger, Leiter von Siemens Burgenland.