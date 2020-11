.....die Eisenbahnunterführung von der Mattersburger Straße (in der Verlängerung des Hotterweg) zum EZE und weiter zur Ruster Straße soll bis Ende November laut Infotafel fertig gestellt werden. Wenn man sich nicht an die Verbotszeichen hält, so kann man derzeit schon die 2-spurige neue Bahnunterführung unterqueren. Die Einbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen, was nun noch fehlt, ist der Straßenbelag. Auch die Zufahrt ab der Nebenfahrbahn der S50 zwischen Opel Horvath und AV Ott bekommt scheinbar einen neuen Fahrbahnbelag, Markierungen lassen darauf schließen. Ab Dezember kann man dann, sofern der Zeitplan nicht nach hinten verlängert wird, diese Abkürzung wieder benutzen.