Ende Mai wurde bekannt, dass die Mars Produktionsstätte in Breitenbrunn an den Schokoladenproduzenten Ritter Sport verkauft wird. Nun gab es erste Gespräche zwischen Ritter Sport und dem Land Burgenland.

BREITENBRUNN. Der Schokoladenproduzent Ritter Sport hat den Produktionsstandort der Firma Mars in Breitenbrunn gekauft. Wirtschafts- und Arbeitslandesrat Christian Illedits führte nun ein erstes Gespräch mit Andreas Ronken (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Asmus Wolff (Geschäftsführer Supply Chain) von Ritter Sport. In Breitenbrunn wurden von Rittersport bereits zwei Informationsveranstaltungen abgehalten. Nicht nur um das Unternehmen hinter Ritter Sport vorzustellen, sondern auch um Karrieremöglichkeiten und den Aufnahmeprozess von neuen Mitarbeitern aufzuzeigen.

Bgm. Helmut Hareter und LR Christian Illedits führten ein erstes Gespräch mit der Firma Ritter Sport.

Foto: LMS Burgenland

Produktion soll Anfang 2021 anlaufen

Nachdem die Schließung der Produktionsstätten seit Herbst 2019 beschlossene Sache ist, wird nun der ausverhandelte Sozialplan bis Ende November umgesetzt, danach wird das Werk geschlossen. "Nach der definitiven Übernahme durch Ritter Sport soll dann die schrittweise Produktion zu Jahresbeginn 2021 anlaufen", informiert Landesrat Christian Illedits. Die Markenproduktion für Amicelli, Fanfare und Banjo sollen durch Ritter Sport fortgesetzt werden. Für die Produktion sollen Mitarbeiter im Bereich der Mechatronik und Automatisierungstechnik gesucht werden.

Wachstum und Lehrlingsausbildung

Im ersten Geschäftsjahr soll der Standort mit rund 70 Mitarbeitern geführt werden, danach wird ein Wachstum des Standortes angestrebt. "Dieser Wachstumsgedanke ist gerade in Zeiten der Corona-Krise für die Region und das Land Burgenland sehr wertvoll, da Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden. In weiterer Folge soll auch der Fokus auf die Lehrlingsausbildung gerichtet werden", sagt Christian Illedits.

Familienunternehmen

Die Firma Ritter Sport wurde 1912 als Familienunternehmen gegründet und hat bisher ausschließlich am Firmensitz Waldenbuch bei Stuttgart produziert. Nachhaltigkeit soll für das Unternehmen von zentraler Bedeutung sein und die Produktion zur Gänze Co2-Neutral erfolgen. Dieser Nachhaltigkeits-Gedanke soll auch am Produktionsstandort in Breitenbrunn umgesetzt werden.

