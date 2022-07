Das Unternehmen Isosport übernimmt den polnischen Kunststoff-Spezialisten Novo Tech von Avallon MBO Fund.

EISENSTADT. Das Unternehmen Isosport mit Standorten in Eisenstadt und Slowenien ist Weltmarktführer im Bereich Kunststoff-Verbundmaterialien für die Ski- und Snowboardindustrie und Lieferant von Produkten für die Anwendung in den unterschiedlichsten Brachen, von Umwelttechnologie über die Bau- bis hin zur Autoindustrie.

145 Mitarbeiter integriert

Isosport erwarb mit Wirkung vom 30. Juni 2022 das polnische Unternehmen Novo Tech von Avallon MBO Fund II mit drei Standorten in Polen, Rumänien und Belgien und insgesamt 145 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Geplant sei eine Integration der Mitarbeiter*innen in die Isosport Gruppe. Mit der Akquisition will Isosport seine führende Rolle und Spezialisierung weiter ausbauen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Breiters Profolio

Novo Tech ist ein führender Produzent von hochqualitativen Kunststoffprodukten. Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten reichen von Schmutzfängern für LKW, Eingangs- bzw. Türmatten, künstlichen Gras- und Schneematten bis hin zu Kunststoffböden zur Anwendung in der Hühner- und Greifvogelzucht. Produziert wird in Polen und Rumänien, in Belgien hat das Unternehmen einen zusätzlichen Vertriebsstandort.

„Wir verfolgen einen klaren Wachstumskurs. Die Diversifizierung des Geschäfts und die Besetzung von strategischen Marktnischen sind dabei von besonderer Bedeutung. Mit der Integration von Novo Tech können wir unser Portfolio erweitern und neue Märkte erschließen“, so Isosport Geschäftsführer Karl Mad. „Mit unseren künftig rund 750 Mitarbeiter*innen werden wir unseren Kunden eine noch größere Produktpalette anbieten.“