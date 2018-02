Digitale Spielbanken - so gut wie in real?

12.02.2018, 17:42 Uhr

Eine komplexe virtuelle Realität



Aufnahmen in realen Casinos wurden genutzt und verwendet

Welche Vorteile bietet das moderne onlinebasierte Casino dem Spieler?

Dennoch gibt es bei den modernen internetbasierten Casinos jedoch auch jede Menge Nachteile, die von den Casinobesuchern in unterschiedlicher Intensität empfunden und wahrgenommen werden und die an dieser Stelle nicht verschwiegen werden sollen. Dazu zählen vor allem die Einschränkungen des Erlebens, da die typische und so prickelnde Casino-Atmosphäre im Internet nur sehr eingeschränkt nachgebildet werden kann. Auch ist es möglich, beim Besuch des Internetcasinos gesetzliche Restriktionen und Einschränkungen, wie sie zum Beispiel auch der Nachweis der Volljährigkeit des jeweiligen Casinobesuchers darstellen, zu manipulieren oder auch ganz und gar zu umgehen.Wer jedoch innerhalb der EU in einem solchen modernen und onlinebasierten Casino im Echtgeld-Modus spielen und zocken möchte, der sollte dabei zu aller erst einmal darauf achten, dass der betreffende Betreiber im Besitz der entsprechenden EU-Lizenz ist. Sinnvolle und für den User zugleich ungemein nützliche Seiten im Internet, wie sie zum Beispiel auch www.casinoerfahrungen.org heute darstellen, geben dem ambitionierten virtuellen Casinobesucher eine Vielzahl von wertvollen Informationen und Hinweisen zum Umgang mit einem internetbasierten Casinobetreiber.Das Ziel der Betreiber moderner internetbasierter Casinobetriebe besteht heute vor allem jedoch darin, ein reales Casino im Internet so lebensecht wie nur irgend möglich, darzustellen und abzubilden.Dies gelingt zwar in gewissem Umfang, dank modernster Kameratechnik und digitaler Voraussetzungen und Features, recht gut, doch macht es immer noch einen ganz erheblichen Unterschied, ob man nun als Spieler ein reales Casino im echten Leben oder eines in den virtuellen Weiten des modernen Internets betritt.Das Casino im Internet ist 24 Stunden lang geöffnet und kann dabei, zumindest rein theoretisch, von Besuchern aus aller Welt frequentiert werden. Im Internet entfällt der Kleiderzwang, den man auch heute noch in den zahlreichen Casinos traditioneller Prägung antreffen kann. Es spielt letztendlich also absolut keine Rolle, ob der virtuelle Casinobesucher nun im Schlafanzug oder in der Jogginghose vor dem Bildschirm sitzt, um dort zu zocken.Stets ist ein traditionelles Casino auch ein Ort, an dem getrunken und entsprechend kommuniziert werden kann. Diese Besonderheit versuchen die Anbieter modernster virtueller Casinolandschaften und Casinowelten dadurch zu kompensieren, dass es zwischen den einzelnen Spielen zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, mit anderen Casinobesuchern in einem virtuellen Chatroom nach Herzenslust zu plauschen.Viele moderne virtuelle Casinos bieten in ihren digitalen Räumlichkeiten auch die berühmten Bunnies, die in fotorealistischer Manier präsentiert werden können. Hierbei handelt es sich um attraktive und zumeist auch aufreizend bekleidete junge Damen, die in den virtuellen Casinowelten als Animierdamen fungieren sollen und zum ganz besonderen Reiz einer solchen digitalen Casinoatmosphäre in entsprechend hohem Maße beitragen.Auch ansonsten sind die großen Betreiber von virtuellen Casinowelten im Internet ernsthaft darum bemüht, die optischen Gegebenheiten in Punkto Einrichtung und Beleuchtung und natürlich auch die übliche Geräuschkulisse eines echten Casinos möglichst lebensecht nachahmen und gestalten zu können.Am Spieltisch hört der Besucher eines solchen rein virtuellen Casinobetriebes dann zum Beispiel die Stimme des Croupiers, die ihn dazu auffordert, seinen Einsatz zu machen, das leise Gemurmel und Flüstern der anderen Spieler, die sich hier versammelt haben, das Klicken der Jetons und vieles andere mehr.Fraglos kann und muss man heute feststellen, dass die Atmosphäre in einem solchen virtuellen Casino derjenigen, wie sie im realen Betrieb üblicherweise vorzufinden ist. Dies hat auch einen guten Grund. Viele Betreiber von modernen virtuellen Casinos gehen nämlich mit der Videokamera und dem Mikrofon zunächst erst einmal in ein echtes Casino hinein. Dort werden dann die Spieltische, die Croupiers, überhaupt die gesamte Location und natürlich dann auch die typischen Geräusche erst einmal aufgenommen und digitalisiert.In der Folge lässt sich aus diesem Material dann im Internet eine quasi lebensechte Casinowelt nachempfinden, die ein praktisch schon lebensechtes Casino-Feeling auch für den Fall garantiert.Die typischen onlinebasierten Casinobetriebe gibt es bereits schon seit den 1990er Jahren. Seither wurden deren Atmosphäre, aber auch die Sicherheit, zielstrebig verbessert und signifikant verfeinert.Die Auszahlungsquoten im rein onlinebasierten Casino sind aufgrund des Wegfalls ganzer Kostenblöcke, so zum Beispiel für Mieten und Gehälter von Security-Personal, meist deutlich höher und sie liegen bei mindestens jeweils 90 %. Ein solcher Wert kann beim traditionellen Casinobetrieb jedoch nie erreicht werden.Rein internetbasierte Casinos erweisen sich außerdem als unerreicht flexibel. Können sie doch via Internet und auch per Smartphone bespielt werden.