EISENSTADT. Zum bereits zwölften Mal findet am 19. Mai das Eisenstädter Frühlingsfest im ehemaligen "Wirtshaus zum Eder" in der Fußgängerzone statt. Mit dabei sind wie schon im Vorjahr gleich drei Live-Bands.

Live-Musik ab 19:30 Uhr Ab 19:30 Uhr rocken "ScheidunXgrund", "Die Experten" und "Schalltaxi" das ehrwürdige Glashaus. Gleich danach wartet eine Aftershowparty, bei der in den vergangenen Jahren schon so mancher Gast den nächsten Sonnenaufgang gesehen haben soll. Und das ganze bei freiem Eintritt.