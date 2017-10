Das war die 18. „ORF Lange Nacht der Museen“.

08.10.2017, 09:36 Uhr

Neben den großen, „klassischen“ Eisenstädter Museen, wie dem Landesmuseum, dem Jüdischen Museum, dem Haydn-Haus und Schloss Esterházy gab es auch heuer wieder einige kleinere, nicht minder spannende Locations zu entdecken. Im 2 Beans Kaffeemuseum konnte man beispielsweise in die aromatische Welt des Kaffees eintauchen, vom Anbau bis in die Tasse. Kaffeeliebhaber durften nicht nur die verschiedenen, teils exotischen Sorten probieren, sondern auch beim Kaffeerösten zusehen.Das Art House Project präsentierte neben der Ausstellung „Ilona & Victor“ des Künstlerduos Ilona Rainer-Pranter und Victor Sales auch eine spannende Live – Performance des Graffiti Künstlers „Subtwo Rho“.Action und Spaß gab es für große und kleine Feuerwehrmänner- und frauen im Burgenländischen Feuerwehrmuseum. Neben dem beliebten Zielspritzen an der Spritzwand konnten Hobbylöschmeister ihr Können bei diversen Geschicklichkeitsspielen erproben.