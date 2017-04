Falsche Polizisten stahlen 84-Jährigen 8.000 Euro

28.04.2017, 11:13 Uhr

Als Kriminalbeamte ausgegeben

Gegen 9:30 Uhr am Donnerstagvormittag läuteten die beiden Männer an der Eingangstür einer Wohnhausanlage. Als der Pensionist die Tür öffnete, gaben sie sich als Kriminalbeamte aus und täuschen vor, Erhebungen wegen mehrere Einbrüche zu führen. Dabei wiesen sie sich mit einer Kokarde mit Bundesadler, wie sie von Kriminalbeamten verwendet wird, aus.

Geldkassette gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Die falschen Polizisten gaben vor, dass sie in dem Objekt wegen zahlreicher Einbrüche Befragungen durchführen müssten. Deshalb gewährte das spätere Opfer den beiden Tätern Zutritt zu seiner Wohnung und bot ihnen eine freiwillige Nachschau in den Zimmern an. Dabei zeigte der Pensionist den Männern auch eine im Kleiderschrank versteckte Geldkassette, in der sich 8.000 Euro Bargeld sowie ein Sparbuch mit einem namhaften Betrag befand. Die Täter stahlen die Kassette samt dem Inhalt. Eine Abhebung der auf dem Sparbuch befindlichen Einlagen konnte schließlich durch eine sofortige Sperre unterbunden werden.Laut Angaben der Polizei sind beide Männer zwischen 40 und 45 Jahre alt und sprechen Deutsch mit burgenländischem Dialekt. Sie sind beide ca. 185 cm groß, beide waren mit einer schwarzen Jacke bekleidet und hatten kurz geschnittene, schwarze Haare.Die Polizei bittet um Hinweise an das Stadtpolizeikommando Eisenstadt unter 059133/15 82 110 sowie an jede andere Polizeidienststelle.