Haydn Denkmal in Eisenstadt

03.05.2018, 16:44 Uhr

Am 1. Mai wurde die Marmor Skulptur der Künstlerin Heidi Tschank enthüllt.

EISENSTADT. Die Statue aus Bronze und Marmor befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Haydns Gartenhäuschen und dem Kräutergarten in der Bürgerspitalgasse – dort, wo sich Josef Haydn der Legende nach zum Komponieren zurückgezogen hat.Die Künstlerein erhielt den Auftrag für die drei Meter hohe und zehn Tonnen schwere Skulptur aus Marmor und Bronze vom „Verein zur Pflege des Lebenswerkes von Joseph Haydn“.

Idee der Künstlerin



Eigener Weingarten



Die ganze Stadt ein Denkmal



Tschank sprach anlässlich der feierlichen Enthüllung über ihre Herangehensweise an das Denkmal: „Meine Idee, die Musik, in diesem Fall die ‚Tageszeiten‘, darzustellen verwirklichte ich in unregelmäßig gestalteten Spitzen und Ecken, wobei die Flächen mit dem Meißel bearbeitet wurden und die spitzen Stellen geschliffen. Die Unregelmäßigkeit in diesen Formen stellt Haydns Bruch mit der Kontinuität dar, denn er entfernte sich vom gleichmäßigen Fortgang in der Musik.“Abgerundet wird das neugestaltete Ensemble mit einem eigens angelegten Weingarten. Der Obmann des Weinbauvereins der Freistadt Eisenstadt, Franz X. Lehner, pflanzte insgesamt 30 Rebstöcke aus der Zeit Joseph Haydns aus und wird diese auch künftig pflegen.Im Grunde genommen ist ja ganz Eisenstadt ein großes Haydndenkmal. Nun gibt es auch eines aus Stein und Bronze auf diesem neu gestalteten Platz an dem sich hoffentlich viele erfreuen“, so Bgm. und Obmann des Vereins zur Pflege des Lebenswerkes von Joseph Haydn Thomas Steiner.