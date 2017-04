Kino in Eisenstadt: Anrainer verzögern Bau

26.04.2017, 15:14 Uhr

Genehmigung stockt

Das notwendige Genehmigungsverfahren ist ins Stocken geraten. Hauptsächlich, weil die Anrainer der Osterwiese – auf der das Kino mit dem Betreiber Hollywood Megaplex und dem Projektentwickler Anton Wagner verwirklicht werden soll – mit Widerstand gegen Steiners Kino-Plan reagieren.

Lärm, Verkehr, Beleuchtung

"Halten am Kinoprojekt fest"

Kino Anfang 2018 fertig?

"Die Anrainer werden auch weiterhin keine Ruhe geben", ist sich Vizebürgermeister Günter Kovacs von der SPÖ in einem Gespräch mit den Bezirksblättern sicher. Befürchten würden die Anrainer vor allem den Lärm, den zusätzlichen Verkehr sowie eine zu intensive Beleuchtung des Kinos. Außerdem seien die bei der Bauverhandlung vorgelegten Gutachten als unzureichend kritisert worden. Kovacs: "Es macht ein bisschen den Eindruck, dass Steiner eher halbherzig an die Sache herangeht."Steiner selbst weist dies zurück: "Die Bedenken der Anrainer, die während der Bauverhandlung geäußert wurden, werden natürlich ernst genommen. Durch die Beeinspruchung seitens der Anrainer wird das behördliche Verfahren prolongiert." Aber: "Sowohl der Investor als auch Kinobetreiber halten nach wie vor am Kinoprojekt fest.""Wo sind die Alternativen?"Letzteres kann Kovacs hinsichtlich der Standortfrage nicht verstehen: "Spätestens jetzt muss Steiner doch einsehen, dass es auch andere Optionen für einen Kino-Standort geben muss." Einen möglichen Standort sehe Kovacs beispielsweise beim EZE. "Dort wäre die Infrastruktur bereits vorhanden. Warum den schwierigen Weg wählen, wenn es auch einfacher geht?"Im Rathaus sieht es allerdings nicht nach Planänderungen hinsichtlich der Standortfrage aus: "Ich rechne damit, dass das Kino Anfang 2018 fertiggestellt ist", so Steiner. "Nie", meint wiederum Kovacs: "Steiner weiß nicht, wie das Verfahren laufen und die Anrainer weiterhin reagieren werden."