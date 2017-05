Siegendorf lud zur „Langen Nacht der Feuerwehr“

02.05.2017, 10:09 Uhr

Löschangriff der Jugend

Die Feuerwehr informierte über das Feuerwehrwesen, zeigte jedoch auch bei Einsatzübungen, was im Realfall zu tun ist.Bei einem Löschangriff bewies der Feuerwehrnachwuchs sein Können. Das war auch ein Spaß für die zahlreichen Kinder und Jugendlichen Besucher der Veranstaltung, die sich danach selbst im Zielspritzen üben durften.

Gefühl am technischen Gerät

Später am Abend wurde ein technischer Einsatz nachgestellt. Bei diesem waren die Besucher gefragt und legten an Bergeschere, Spreizer oder Hebekissen Hand an und bewiesen Gefühl und Geschicklichkeit.Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Hubsteiger vor dem Feuerwehrhaus. Auf diesem konnten die Besucher nicht nur Siegendorf bei Nacht in luftiger Höhe betrachten, auch Mitglieder des Musikvereins fuhren in die Höhe, um der Feuerwehr ein Ständchen zu spielen.Fotos: @Feigl/Studio Foto