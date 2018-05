„Wir wollen eine Privatuni werden“

03.05.2018, 17:07 Uhr

Der Direktor des Joseph Haydn Konservatoriums hat ehrgeizige Pläne

Bachelorabschluss

International ausgerichtet

Kulturlandesrat prüft

Privatuni oder Modell Oberschützen

EISENSTADT. Tibor Nemeth lehrt seit 25 Jahren am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt. Seit einem Jahr ist er an dieser international anerkannten Bildungseinrichtung als Direktor tätig – und hat ehrgeizige Pläne. „Wir haben vor, eine Privatuniversität zu werden. Das würde den Standort absolut stärken“, so Nemeth.Derzeit haben Studierende die Möglichkeit, durch eine Kooperation mit der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien im Studiengang IGP (Instrumental / Gesangspädagogik) einen Bachelorabschluss zu machen. „Wir würden entsprechende Abschlüsse aber auch in anderen Studiengängen benötigen. Viele Studenten kommen zu uns wegen der guten Lehrer. Sie müssen und aber dann verlassen, um zum Bachelor zu kommen“, so Nemeth.Die Voraussetzungen für eine Privatuniversität sind laut dem Direktor vorhanden. „Wir entsprechen in vielen Kriterien einer universitären Einrichtung. Wir sind international ausgerichtet mit vielen Studenten aus dem Ausland, sind im Erasmus-Programm eingebunden, haben Kooperationen mit einer Uni in den USA und in China und es wird auch wissenschaftlich gearbeitet“, sagt der Direktor. Was jetzt noch fehlt ist die entsprechende universitäre Verwaltung und Struktur – „und der politische Wille“, so Nemeth.Dieser dürfte nur zum Teil vorhanden sein, wie im Rahmen einer Fragestunde im Burgenländischen Landtag zu erfahren war. Auf Anfrage der Grünen Abgeordneten Regina Petrik bestätigte Kulturlandesrat Hans Peter Doskozil, dass die Bestrebungen des Haydn Konservatoriums, eine Privatuni zu werden, geprüft werden.„Für mich ist wichtig, dass die besten Rahmenbedingungen für die Studierenden geschaffen werden. Dabei ist es sekundär, welcher Deckmantel hier vorhanden ist“, so Doskozil, der zu bedenken gibt, dass es auch um die Finanzierung geht. Er könnte sich auch die Umsetzung des „Modells Oberschützen“ vorstellen. Dort ist das Institut Oberschützen als Expositur der Kunstuni Graz „in das universitäre System eingebettet.“Die Entscheidung, welche Richtung das Haydn Konservatorium einschlagen wird – Privatuni oder Modell Oberschützen – soll jedenfalls noch in diesem Jahr fallen.