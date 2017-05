Nachhaltige Mobilität: Expertenausbildung an der FH

04.05.2017, 11:33 Uhr

Start des Lehrgangs der Akademie Burgenland für kommunale Mobilitätsberater

Beauftrage als Schaltstellen

EISENSTADT. Am 4. mai startete der erste Lehrgang zu kommunalen Mobilitätsberatern an der FH in Eisenstadt. Dieser wird von der Akademie Burgenland durchgeführt und ist Teil der Projekts „SMART Pannonia“. Dieses bietet Gemeinden die Möglichkeit, sich kostenlos ein maßgeschneidertes Mobilitätskonzept erstellen zu lassen.„Gerade in ländlichen Strukturen ist es wichtig, umweltfreundliche Mobilitätsangebote für die Bewohner zu erhalten oder zu verbessern. Dafür braucht es fundierte, nachhaltige Mobilitätskonzepte. Die Mobilitätsbeauftragten sollen künftig die Gemeinden beraten und als Schaltstelle zu den wichtigsten Akteuren in diesem Bereich – wie VOR, der Abteilung für Verkehrsplanung oder Förderabwicklungsstellen – fungieren“, erklärte Landesrätin Astrid Eisenkopf.

Strukturen und Fördermöglichkeiten

Am Schulungsprogramm stehen das Kennenlernen der Strukturen und der Institutionen der klimafreundlichen Mobilität, Regionalverkehre Bus und Bahn, Nahmobilität (Rad, Fuß, Mikro-ÖV, E-Mobilität, Carsharing, Multimodilität, …), aber auch Fördermöglichkeiten.