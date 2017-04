St. Margarethener Firma geht an die Wiener Börse

22.04.2017, 10:22 Uhr

Exklusiver Handelsplatz

Damit ist die Wiener Börse exklusiver Handelsplatz für die Aktien des Unternehmens.Preisbildung und Handel der Aktien des Unternehmens sind einmal täglich in derMittagsauktion gegen 13:30 Uhr möglich. Laut Unternehmensangaben befinden sich 15,8 % der Aktien im Streubesitz.

"Um wachsen zu können"

"Um auch in Zukunft wachsen zu können und für eine Kapitalaufnahme vorbereitet zu sein, haben wir den Weg an die Heimatbörse beschritten. Die Wiener Börse hat uns in dieser Zeit als sehr serviceorientierter Partner begleitet", sagt Ing. Lukas Scherzenlehner, Vorstand von "Cleen Energy".Das Unternehmen wurde 2014 gegründet. Mit dem ersten Börsegang im geregelten Freiverkehr seit 2015 will Cleen Energy ihr Wachstum in den Bereichen Energieeffizienz und LED-Technologie beschleunigen.