Tierarztpraxis-Übergabe in Neufeld

02.05.2017, 09:31 Uhr

MMag.a Christina Böcskör war bereits in der Steiermark und in Wien als Tierärztin tätig. In Neufeld wird sie das volle bisherige Leistungsspektrum (Chirurgie, Röntgen, Impfungen, Tierkennzeichnung, Laser, Zahnbehandlungen, Homöopathie) weiter anbieten.