Auf der Insel im Enns Stausee werden die Schiffe klar gemacht.

KRONSTORF. Trotz des nicht so freundlichen Wetters ließ man es sich beim Segelclub Kronstorf (SCKT) nicht nehmen, Boote zu wassern und alles für die beginnende Segelsaison vorzubereiten. Bedingt durch die Pandemieauflagen ist es derzeit nicht so einfach, auf die Insel zu gelangen, wo der Segelclub Klubhaus und Steganlage hat. Derzeit ist eine Anmeldung erforderlich, wie ein Schild am Übergang zur Insel informiert. Aber danach kommt man doch über den schwankenden Steg zur Klubanlage.

Ohne Fleiß kein Preis

Heute soll eines der Boote, eine Aquila, für die kommende Saison klar gemacht werden. Dazu sind einige Arbeitsschritte erforderlich, die Segellehrer Hermann Cisar einer Schülerin erklärt: Zuerst muss die Wetterschutzplane entfernt werden, wobei auch ein prüfender Blick auf den Rumpf des Bootes geworfen wird. Danach beginnt das „Auftakeln“, bei dem das Segel am „Mast“ und „Baum“ befestigt wird. Für den Laien ein nicht unkompliziertes Anbringen von Seilen, Schäkeln und anderem Zubehör, bevor das Segel da ist, wo es sein soll.

Wenn alles an seinem Platz ist, kann das Boot zu Wasser gelassen werden.

Erst wenn alles dem prüfenden Blick von Cisar standhält, wird das Boot auf seinem Anhänger an einer Winde befestigt und über eine Rampe zu Wasser gelassen. „Geslippt“, wie der Fachmann sagt. Sobald das Boot frei schwimmt, wird es am Steg befestigt und der Anhänger an Land gezogen.

Die Rampe hinab geht es zum Wasser.

Jetzt ist eigentlich alles bereit für die erste Ausfahrt. Sitzt die Schwimmweste richtig? Dann kann es losgehen – so man den Segeln kann.

Feheln eigentlich nur noch Wind und Mannschaft, dann heißt es Leinen los.

Wind und Wellen

Dass Segeln vielen Wassersportbegeisterten Spass macht, zeigt nicht nur die Dichte an Segelvereinen rund um den Enns Stausee, sondern auch die Anzahl der Segelclubs in gesamt Österreich. Bevor man sich sich jedoch Wind und Wellen anvertraut, kann ein Segelkurs nicht schaden.

„Wir bieten einen Kurs im Jahr an, bei dem wir Interessierten gerne zeigen, wie man segelt“, sagt Cisar.

Ein Kurs, den auch andere Vereine am Enns Stausee bieten. So zum Beispiel der unweit gelegene ASKÖ, wo Kindern der Spaß am Segeln mit sogenannten „Optis“ – einem kleine Segelboot – vermittelt wird. Sich bei den einzelnen Vereinen rund um den See zu informieren lohnt also. Mit einem spannenden Video zum Thema Regattasegeln lockt die Website des Segelclub Thaling den Laien und den Fachmann. Regatten, wie sie dort zu sehen sind, werden es wohl nicht sein, die am 06. und 27. Juni vom ASKÖ und dem SCR veranstaltet werden, aber ein Blick auf das bunte Treiben auf dem Wasser lohnt in jedem Fall. Das bestätigen auch die zwei professionellen Zuschauer, die sich während des Ansegelns zur kritischen Betrachtung eingefunden haben.