Der Musikverein (MV) St. Florian veranstaltet am Samstag, 23. April, ab 19 Uhr ein Benefizkonzert in der Florianhalle in St. Florian. Der Erlös kommt der Initiative „Support Ukraine Now Upper Austria" zugute.

ST. FLORIAN. „In diesen Zeiten ist es wichtig, Flagge zu zeigen", heißt es vom Musikverein St. Florian. So wollen die Musikerinnen und Musiker ein Zeichen für Frieden, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit setzen. Unter der Leitung von Kapellmeister Franz Falkner wird ein abwechslungsreiches Hörerlebnis geboten – von „Highlights der Klassik" über die Ouvertüre zur Operette „Eine Nacht in Venedig" bis zum Medley „Sax, Wind & Funk" und Vielem mehr. Ein besonderer Höhepunkt ist die Uraufführung der „Florianer Polka", komponiert von Thomas Asanger, welches von Bürgermeister Bernd Schützeneder in Auftrag gegeben wurde.

Mit Erlös werden Hilfstransporte organisiert

Der Erlös der freiwilligen Spenden wird an Familie Brunner für die Initiative

„Support Ukraine Now Upper Austria" übergeben. Diese organisert Hilfstransporte in die Ukraine.

Die zum Termin aktuellen Corona-Regelungen sind einzuhalten.