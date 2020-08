Bisher sind 550 Masken von Näherinnen aus Asten für den guten Zweck verkauft worden. 1.000 Euro gingen an den Angelmen-Verein und 1.000 Euro an die Tierhilfe.

ASTEN. "Die Nähaktion der Mund-Nasenschutz-Masken war überwältigend", freut sich Irene Stegfellner, Initiatorin des Projekts in Asten. Zu Beginn der Corona-Beschränkungen in Österreich haben sich freiwillige Näherinnen aus Asten zusammengetan und Mund-Nasenschutz-Masken in der Freizeit unentgeltlich genäht. Die Kosten für das Material übernahm der Astener Bürgermeister Karl Kollingbaum. Verkauft werden diese Masken um fünf Euro pro Stück von Doris Horvath. Der komplette Erlös kommt sozialen Zwecken zu Gute. Bisher sind nahezu 550 Masken verkauft worden. „Vielen herzlichen Dank an alle, die die Aktion mit dem Maskenkauf unterstützt haben“, sagt Irene Stegfellner. „Ein herzliches Danke auch an alle engagierten Näherinnen, die top motiviert jede freie Minute genäht haben und teilweise immer noch nähen! Das Ergebnis ist unglaublich! Wir konnten somit einigen Menschen unter die Arme greifen.“ 1.000 Euro gingen an den Angelmen-Verein und weitere 1.000 Euro wurden einer Tierhilfe geschenkt. Außerdem wurden zwei neue Kühlschränke für zwei Personen gekauft.