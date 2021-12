Stadtgemeinde Enns stellt Altpapiersammlung auf Holsystem um



ENNS. Die Altpapiersammlung wurde in einigen Stadtteilen von Enns bereits im August 2021 neu organisiert. In Zusammenarbeit mit dem Bezirksabfallverband Linz-Land und dem Entsorgungsunternehmen Waizinger GmbH wurde von einem Bring- auf ein Holsystem umgestellt. Diese Umstellung wird laut Stadtgemeinde von den BürgerInnen sehr gut angenommen. Dies habe auch dazu geführt, dass bei den öffentlichen Sammelstellen in diesen Bereichen keine illegalen Entsorgungen mehr stattfinden. Aufgrund dieser positiven Effekte hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 einstimmig beschlossen, die Altpapiersammlung im gesamten Stadtgebiet umzustellen.

Zeitplan in Ausarbeitung



„Im nächsten Schritt erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sammelunternehmen Waizinger die detaillierte Prüfung aller Straßen zur Erstellung eines Projekt- und Zeitplans. Sobald dieser feststeht, erfolgt rechtzeitig eine Information an die Bevölkerung“, freut sich Bürgermeister Christian Deleja-Hotko über die rasche Umsetzung dieses Vorhabens. Für Rückfragen steht die zuständige Sachbearbeiterin Karin Puchner unter der Nummer 07223/82181/118 gerne zur Verfügung.