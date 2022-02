Als Stadt des heiligen Valentins, Schutzpatron der Liebenden, hat sich St. Valentin einige Aktionen zum Valentinstag überlegt.

ST. VALENTIN. Nach fast zwei Jahren Masken-Tragen und physischem Abstand zu anderen Menschen, scheint es wichtiger den je zu sein, zusammenzuhalten, zuzuhören und Freundlichkeit und Liebe zu verbreiten. Der Valentinstag am 14. Februar eignet sich als Tag der Liebe besonders gut, um seinen Mitmenschen zu sagen: „Danke, dass es Dich gibt.“

Regionales Produkt als Geschenk

In St. Valentin ist es bereits Tradition, dass zum Valentinstag ein Produkt aus der Region als passendes Geschenk vorgestellt wird. Dieses Jahr gibt es als Valentinstagsgeschenk das Sugo Amore sowie die Kräuter Amore. Das Sugo Amore ist ein veganes Sugo auf Basis von sonnengereiften, heimischen Tomaten und passt je nach Geschmack zu vielen verschiedenen Sachen. Die Kräuter Amore sind bio und eine gelungene Mischung aus Oregano, Petersilie, getrockneten Tomaten, Liebstöckel, Thymian, Olivenkraut, Kornblumen und Goldmelisse. Diese Produkte stammen von Julia Kammerhuber, die die Firma „gold&melisse“ in Endholz betreibt und mit Liebe, Geduld und Ausdauer Kräuter, Blumen und Gemüse anpflanzt, um daraus bio zertifizierte Kräutermischungen, Sugos sowie Tee produziert. Zu kaufen gibt es das neue Valentinstagsprodukt bei Papier Buch Hajek, Floristik Gärternei Weber, Hoyer’s Apotheken, Glas Fuchshuber, La Rosa, im Tante Hanna Laden und beim Nahversorger und Bäckerei Schneller.

Valentinstagsmenü

Auch heuer werden zum und rund um den Valentinstag insgesamt sechs hervorragende Menüs in sechs Valentiner Gastronomiebetrieben angeboten. Das Menü kostet in allen Restaurants 29 Euro und garantiert eine Valentinsüberraschung. Dieses Jahr sind das Gasthaus Pillgrab, das Hotel zur Post-Restaurant Rogl, das Restaurant Wallner zum grünen Baum, das Restaurant Kerschbaumer, das Restaurant am Teich und Landzeit „Holiday“ dabei. Das Essen kann auch abgeholt werden. Bitte Geschirr mitbringen!

Herzerl in der Stadt

Gemeinsam mit Rosa Reisinger und Karin Hajek wurde ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Volksschule am Hauptplatz, der Volksschule in Langenhart und der Brückenschule in Langenhart entwickelt. Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse bemalten Herzen, die ab 1. Februar an Brückengeländern und öffentlichen Plätzen vom Bauhof in der Stadt angebracht werden. Die bewährte Dekoration wird heuer über 200 liebevoll bemalte Herzen umfassen, die in der Stadt zu finden sind.

Empfang der Bürgermeisterin und Freundinnentag

Der Empfang der Bürgermeisterin sowie der Freundinnentag werden auf Mai/Juni 2022 verschoben.