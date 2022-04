Rechtzeitig vor den Osterferien initiierte die ÖVP St. Pantaleon-Erla-Pyburg eine Sandkisten-Aktion. Insgesamt konnten 49 Sandkisten mit frischem Sand gefüllt werden.

ST. PANTALEON-ERLA-PYBURG. Bei teilweise leichtem Regen startete Organisator Fritz Auinger am Samstagmorgen, 9. April die Auslieferung des Sandes. Gemeinsam mit Karl Öfferlbauer, Alfred Grasserbauer und dem neuen Bürgermeister Roman Kosta lieferte er den Sand direkt zu den Sandkisten. Sowohl den Sand als auch den LKW für die Auslieferung stellte die Firma „JK Beton Kirchweger“ kostenlos zur Verfügung. Bis zum Abend wurde so circa 260 Scheibtruhen mit Sand beladen und in 49 Sandkisten geleert. Die ÖVP St. Pantaleon-Erla-Pyburg wünscht den Kindern frohe Ostern und viel Spass mit dem frischem Sand.