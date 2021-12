Eine Besonderheit im Jahr ist der 26. Dezember: Weil der 2. Weihnachtsfeiertag auf einen Sonntag fällt, wird – liturgisch gesehen – das Fest des christlichen Märtyrers Stephanus dem sonst am 26. Dezember gedacht verdrängt. Das hat mit der Rangordnung des Kirchenjahres zu tun. Herrenfeste – also Feste, in denen die Heilsgeheimnisse Jesu das Jahr hindurch begangen werden – stehen im Generalkalender über den Festen der Heiligen.

Das Fest der Heiligen Familie erinnert uns an die menschliche Prägung Jesu, wir erleben den 12-jährigen Jesus im Tempel an Seite seiner Mutter Maria und seines Vaters Josef.

Auch eine gerngesehene große Familie in der Pfarrkirche feierte diesen Gottesdienst mit, die ehrwürdigen Marienschwestern vom Karmel aus Erla.