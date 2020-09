Du hast Spaß an der Bewegung, willst etwas Neues ausprobieren oder bist einfach nur neugierig, was es so an internationalen Trends gibt?



Beim ATSV St. Valentin wirst du bestimmt fündig!

Ca. 50 ehrenamtliche Trainer und Kursleiter stellen für euch wöchentlich neue Trainingspläne & Kursinhalte, zu absolut Top-Mitgliedspreisen zusammen um euch das Optimum an Abwechslung zu bieten. Egal ob Volleyball, Judo, Jazzdance, Power Fit, Selbstverteidigungskurse, Zumba, Bauchtanz oder Pilates – das Bewegungsangebot vom Kleinkind bis zu den SeniorInnen ist umfangreich und wird regelmäßig erweitert. Hier geht's zum Kursprogramm