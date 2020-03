Die U16 Mädels des ATSV/VCV St. Valentin waren am 7.3.2020 in Oberneukirchen nicht zu stoppen! Sie gewannen beide Spiele. Entsprechend euphorisch war die Stimmung im Team - so soll es sein!

"Die Mädels haben eine hervorragende Leistung abgerufen und sich den Einzug in die Finalrunde am 21.3. in Perg mehr als verdient!", zeigte sich Trainer Roland Schuh mehr als zufrieden.

