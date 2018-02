"Römerfund" in der Gärtnerei Sandner

ST. FLORIAN. Harald Hohensinner lädt am Sonntag, 11. Februar, um 10.30 Uhr zur Lesung ein. Dabei gibt er seinen Zuhörern erste Eindrücke aus seinem neusten Roman "Römerfund".Bei der Ennser Landesausstellung steht das neu renovierte Römermuseum im Mittelpunkt. Im Kriminalroman "Römerfund" ist es ebenfalls das Museum und sein Direktor, welche im Fokus dieser spannenden Geschichte stehen. Harald Hohensinner liest an diesen Vormittag aus seinem neuesten Enns-Krimi in unserem Palmenhaus. Die Cafeteria ist an diesem langen Wochenende bereits am Vormittag ab 10 Uhr für die Besucher geöffnet.

Es herrscht freie Sitzplatzwahl an den Tischen. Der Eintritt ist frei, auch ist keine Anmeldung erforderlich.