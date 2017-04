Björn Süfke kommt nach St. Valentin - mit "Männer erfindet euch neu"

Der Mann von heute soll gefühlvoll sein, aber kein Weichei. Ein 24 Stunden Papa, aber bitte auch beruflich ein Überflieger.Der bekanntekommt auf Einladung des KBW zumit dem Vortragnach St. Valentin. Björn Süfke wurde in Lübeck geboren und ist dort aufgewachsen. In Bielefeld studierte er Psychologie und hat dort auch seine Ausbildung in personzentrierter Psychotherapie absolviert (auch als „Gesprächspsychotherapie“ bekannt). Seit nunmehr achtzehn Jahren arbeitet er therapeutisch und beraterisch mit Männern.„Was ist Psychotherapie?“ „Psychotherapie“ bedeutet wörtlich übersetzt „Heilung der Seele“, was im Grunde genommen schon eine ziemlich zutreffende Umschreibung ist.

Das Thema „Mann-Sein“ beschäftigt Björn Süfke bereits, seit er als junger Psychologie-Student durch die langen Reihen der Abteilung „Geschlechterforschung“ der Universitätsbibliothek Bielefeld stöberte, auf der Suche nach den wenigen Männerbüchern, die es Anfang der 90er Jahre schon gab: Böhnisch und Winters „Männliche Sozialisation“, Connells „Masculinities“, Brods „The making of masculinities“. Vielleicht begann alles auch ein paar Jahre zuvor, als er dem Verhaltenskodex für männliche Jugendliche entweder nicht entsprechen wollte (Frauenabwertung, Prügeleien, Athletik, Promiskuität) oder konnte (Prügeleien, Athletik, Promiskuität).Björn Süfke ist nicht "nur" Männertherapeut sondern auch Autor zahlreicher Bücher u.a. des Bestsellers „Männerseelen“. Darin zeigt er, was das traditionelle Verständnis von Männlichkeit in der Familie und in der Gesellschaft angerichtet hat. Er fordert die Männer auf, sich zu bewegen – und die Frauen, dies auch wirklich zuzulassen. Denn dann werden wir alle profitieren: durch eine Partner- und Elternschaft auf Augenhöhe und eine gleichberechtigte Gesellschaft.

Es sind auch "Männer" herzlich eingeladen!

Datum: Donnerstag 04.05.17Zeit: 19.30 UhrOrt: Pfarrsaal 4300 St. Valentin, Hauptplatz 15Eintritt: € 9,00 p./P.