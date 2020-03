Man muss nicht ständig sündteure Ausstellungen aus dem Asland einkaufen. Es ergibt eine interessante Präsentation, wenn sich das MuMoK mit der eigenen Vergangenheit beschäftigt, namentlich mit der Direktionszeit von Alfred Schmeller 1969 - 1979. (Der deutsch-österreichische Kunstkritiker, Publizist, Denkmalpfleger und Museumsmensch lebte 1920 - 1990 und war mit der Künstlerin Martha Jungwirth verheiratet.)

Es werden hier im 4.Untergeschoss internationale Ankäufe unter seiner Leitung gezeigt und auch ÖsterreicherInnen, die damals jung und am Anfang ihrer Karriere waren. Adolf Loos wird aber auch viel Platz eingeräumt, insbesondere Loos als pädagogisch ambitionierter Wiener präsentiert.

Was heißt "das Museum als Unruheherd"? Dass es nicht nur Altbekanntes, Traditionelles zeigen soll, sondern auch verwirrende, ungewöhnliche, ja schockierende Werke, damit das Nachdenken nicht zur Routine wird und man in seinem Leben nicht in Langeweile versinkt.