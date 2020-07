Ganz richtig ist das nicht, denn das wäre der 13.05.2020. Durch Corona mussten wir verschieben.

Unser alter Freundeskreis wurde in den 32. Jahren kleiner. Einige schauen jetzt vom Himmel runter. Aber es wird an Sie gedacht.

Vorher ein Glas Sekt ode zwei sind immer dabei

Mit der Grillerei begann das Fest was es alles gab sieht man auf den Fotos. Gurkensalat ist eine Spezialität von meinen Mann. Paradeisersalat gab es auch.

Nachher ein Dessert.

Kaffee und Ribiselkuchen. Für den Späten Nachmittag wurden kleine Schinkenrollen und Wurst Salat serviert. Getränke je nach Wunsch. Zur Käseplatte ist es nicht mehr gekommen.

Die Schnabulierten wir am Nächsten Tag.

Plauderei und Gedanken an unsere Runde hatten Saison. Gelacht wurde auch sehr viel.

So ging der Tag zu Ende und die Gäste Freunde verabschiedeten ich.

Wir hatten das nötigste weggeräumt, den wir waren schon kaputti.

Der Rest wurde am Nächsten Tag erledigt. Die Jahren haben Spuren hinterlassen,

Das war der Erste Regentag in den 32. Jahren so etwas hatten wir noch nie bei einen Gartenfest.

Liebe Grüße Renate