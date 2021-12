Es gibt nicht viel was der Einzelne tun kann, wird uns immer gesagt. Daher sind Artikel wie 'Wie du deine Wohnung mit Photovoltaik auf deiner Fensterbank vom Stromnetz bekommst' so ein Hit oder Koch Videos. Aber auch Fitness Videos sind ein Erfolg, weil sich selbst zu optimieren eine der wenigen Optionen ist, die uns oft nur noch bleiben, wenn der politische Diskurs nur noch eine Farce ist.

Ich will dir aber hier mit diesem Artikel und meinem kommenden Buch 'Geo-Engineering für Dummerl' kurz ein paar Selbermacher oder neudeutsch DIY Tipps geben, wie du das Klima haken kannst.

Leider bin ich kein guter Video Mensch, da ich in meiner Jugend mit Werbern nicht so die tolle Erfahrung gemacht habe, aber zu Beginn ein Aufruf(Shout-Out): Wer mit mir die passenden Videos zu diesen Geo Engineering machen will, den zahle ich gerne den Aufenthalt. Es ist auch von politischer Wichtigkeit diese Ideen in die Welt zu tragen um uns nicht am Ende wieder von Milliardären erpressen lassen zu müssen, damit diese die Techniken für uns umsetzen.

1. Solar Radiation Management mit deinem Fensterbrett

Kaufe die ein Aluminium Klebeband und verklebe damit alle dunklen Flächen die zum Himmel schauen, wie deine unbenützte Sat Schüssel. So kannst du das Albedo erhöhen und die Erd Energie Unbalance ein wenig reduzieren. Auch Mirror Earth Energy Rebalance auf Englisch genannt und ich habe auf meinBezirk dazu schon einiges geschrieben zu diesem doch sehr demokratischen terrestischen Solar Radiation Management.

2. Nano Blasen für hellere und saubere Flüsse

Du hast einen alten Tintenstrahl Drucker? Hervorragend jetzt musst du nur noch Druckluft anschließen und viele Düsen in Reihe schalten und im Fluss oder Teich absenken. Diese Nano Blasen Wand ist sowohl eine Barriere für Kunststoff als auch hellt es den Fluss ein wenig auf.

3. Eisen in den Tank

Es hört sich ein wenig schräg an und ich weiß nicht ob dein Motor es aushält und Idealfall wird es über dem Meer durchgeführt. Das Eisen gelangt über die Abgase in die Luft und wird dann teilweise wieder abgeregnet und düngt so die Meere. Aber ein teil verbindet sich mit Salz Aerosolen, welche durch die Gischt von Wellen entstehen, und reagiert dann unter Umständen mit dem Methan in der Luft.

4. Gesteine für deinen Garten und deinen Strand

Gelöschter Kalk oder Mineralien wie Olivin sehr fein vermalen und im Garten verteilen oder auf dem Strand deiner Wahl. Ideal wäre natürlich du baust einen Heliostat und löscht nur Muschelkalk und speicherst das CO2 in alten Gaslagerstätten.

5. Reduziere CO2 mit Entengrütze

Zugegeben es ist vermutlich schon einmal in der Erdgeschichte passiert, dass Lemna den CO2 Gehalt in der Atmosphäre deutlich reduziert hat, aber nur weil ein sehr großes Süßwasser Becken entstanden ist und es dauerte schon einige Jahre. Aber wie Algen sind Wasserlinsen sehr effektive Pflanzen.

Wer noch mehr Geo Engineering Techniken lesen will der kann gerne bei mir mein Buch Geo Engineering für Dummerl vorbestellen unter peakaustria@gmail.com oder auf Twitter.