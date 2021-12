Verschiedene Oliven: rote, grüne, kleine, große entkernt in eine Schüssel geben, einige Kapernbeeren dazu und Zwetschkenstücke oder auch Zwetschenkompott-Stücke. Ein paar Granatapfel-Kerne passen auch. Ich mache gar keine Marinade, weil die Mischung an sich schon würzig ist, aus demselben Grund salze ich den Salat auch nicht.

Ein Löffel Sauerrahm auf dem Teller passt gut dazu. Es ergibt eine feine pikante Vorspeise.

(Wer will, kann gehackte Nüsse oder fein geschnittene grüne Kräuter darüber streuen.)