In der ehemaligen Golfhalle neben dem Budo-Center in der Gutheil-Schoder-Straße trainieren ab sofort die Wiener Leichtathletik-Sportler.



WIEN. Die Sporthalle Wienerberg hat vor kurzem eröffnet. Wo einst die Golf-Begeisterten ihren Abschlag üben konnten, sind nun die Leichtathletinnen und Leichtathleten eingezogen. Hier gibt es jetzt beste Voraussetzungen für das Training.

Dafür wurde vom Sportamt die Summe von 1,5 Millionen Euro investiert. Damit wurde sowohl die Gebäudesubstanz erhalten und das Innere vollständig erneuert. Vorerst ist die Sporthalle Wienerberg, die gleich neben dem Budo-Center in der Gutheil-Schoder-Straße liegt, als Ausweichquartier für die die Sport Arena Wien geplant, die 2024 in der Leopoldstadt an S telle des ehemaligen Dusika-Stadions errichtet wird.

Top-Training möglich



Bei der Ausgestaltung der Sporthalle Wienerberg wurde auch darauf geachtet, dass die Athletinnen und Athleten so trainieren können, wie es den Anforderungen für den Wettkampf nötig ist. So findet sich hier unter anderem Indoor auch eine Dreisprung-Bahn mit Sandgrube. Auch für Publikum ist die Halle ausgelegt. Zuschauer können sie dem Training von einer erhöhten Plattform zusehen.

Die neue Trainingshalle: Will Dibo, Nachwuchshoffnung im Diskus und Kugelstoßen, Darja Novak, Nachwuchs Stabhochspringen (beide im Vordergrund vl) mit Sportamtsleiter Anatol Richter, Leichtathletikverbands-Präseidentin Sonja Spendelhofer und Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ).

Foto: David Bohmann/PID

hochgeladen von Karl Pufler

"Mit diesem Projekt konnten wir rasch Top-Trainingsvorsaussetzungen für die Athletinnen und Athleten schaffen", so Anatol Richter, Leiter des Sportamts. So kann in Favoriten nun ganzjährig auf 2.800 Quadratmetern trainiert werden, das entspricht etwas mehr als einem halben Fußballfeld.

Zukunft: Multifunktionshalle



Die Sporthalle Wienerberg ist so konzipiert, dass sie auch für andere sportliche Aktivitäten nutzbar ist. Nach der Fertigstellung der Sport Arena in der Leopoldstadt, wird die Favoritner Halle multifunktional genutzt und einer Vielzahl an Sportbegeisterten zur Verfügung stehen, so Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Ob Laufen, Diskuswerfen oder Stabhochsprung: In der Sporthalle Wienerberg können die Leichtathletinnen und Leichtathleten trainieren.

Foto: David Bohmann/PID

hochgeladen von Karl Pufler

Schon jetzt ist es möglich, dass die Sporthalle von Mitgliedern des Leichtathletikverbands zur Verfügung steht. Dazu braucht es nur einer Voranmeldung, damit der richtige Zeit-Abschnitt für die einzelnen Sportlerinnen und Sportler gefunden werden kann. Infos dazu gibt es beim Wiener Leichtathletikvervand.

