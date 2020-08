"Gulasch am Berg" kann man heuer nicht nur drei Tage genießen, sondern eine ganze Woche lang.

RETSCHITZ (fri). 2016 luden die Reid'nwirte Irmgard und Karl Liebetegger gemeinsam mit Braukeller-Wirt Jonny Cuznar zum ersten "Gulasch am Berg". Seither brodeln jedes Jahr Ende August die Gulaschkessel in der Reid'nwirt-Küche. Auch heuer müssen die Gäste auf den herzhaften Eintopf nicht verzichten.

Fünf Gulasch-Sorten

"Es wird zwar kein traditionelles Fest über drei Tage geben, dafür steht eine Woche lange Gulasch ganz oben auf der Speisekarte", verrät Wirtin Irmgard Liebetegger. Vom 20. bis zum 27. August überzieht den Reid'nwirt dann der typische Gulaschgeruch. Fünf Sorten werden in der Küche frisch zubereitet. "Neben einem klassischen Rindsgulasch wird es auch Schwammerlgulasch, Hirschgulasch, Szegediner Gulasch und ein Mexikanisches Gulasch geben", so Liebetegger. "Wer sich also durch die Töpfe durchprobieren möchte, hat dafür eine Woche lang Zeit. Natürlich hat jedes Gericht seinen eigenen Geschmack und wer glaubt Gulasch ist Gulasch, der irrt gewaltig." Mit dieser Variante wollen die Wirtsleute an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen und die Tradition mit den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen fortsetzen. "Wir können die geltenden Sicherheitsbestimmungen einhalten und die Gäste können in aller Ruhe ihr Gulasch genießen."

Auch zum Mitnehmen

Wer sich aber auch für zu Hause eine Portion sichern möchte, kann sich sein Lieblingsgulasch gerne mitnehmen. "Es werden täglich alle fünf Sorten vorrätig sein", lässt die Küchenchefin wissen. "Und wie jeder echte Gulaschkenner weiß, schmeckt der Eintopf einmal aufgewärmt ja gleich noch besser. Voraussetzung ist natürlich immer, dass man beim Kochen Zutaten von bester Qualität verwendet und eine Portion Liebe mit in den Topf packt."