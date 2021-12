Anmeldungen zur Kindermette in Feldkirchen werden im Pfarrbüro entgegen genommen.

FELDKIRCHEN. Zweimal haben Familien am 24. Dezember die Möglichkeit in der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn in Feldkirchen die Kindermette zu besuchen. "Termine gibt es um 15.15 Uhr oder 16 Uhr ", sagt Stadtpfarrer Bruder Wolfgang Gracher.

Voranmeldung im Pfarrbüro: Tel.: 04276-2166