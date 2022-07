Nach zwei Jahren Pause darf heuer im Sommer endlich wieder richtig gefeiert werden.

FELDKIRCHEN. Im ganzen Bezirk Feldkirchen bieten sich dazu im Juli und im August auch zahlreiche Möglichkeiten an. Hier eine kleine Auswahl.

Altstadtfest und Co.

Gleich an diesem Wochenende findet am 8. und 9. Juli das traditionelle Altstadtfest von Feldkirchen statt. Geboten wird ein umfangreiches kulinarisches und musikalisches Programm, unter anderem mit dem Lunapark am Hauptplatz und der griechischen Bürgergasse. MF-Marketing-Expertin und Stadträtin Andrea Pecile verrät: "Zu den bereits bekannten Fixpunkten gibt es heuer beim Altstadtfest eine große Disco im Stadtsaal sowie eine Lounge am Rauterplatz mit Cocktails und Sambaklängen." Weiter geht es am 22. und 23. Juli mit dem beliebten Stadtfest, Bürgermeister Martin Treffner lädt ein: "Am Freitag wird um 18 Uhr zum Bieranstich geladen, am Abend gibt es Livemusik bei der Weinbar." Beim Frühschoppen am Samstag im Rahmen des Wochenmarktes wird die Oberkrainer-Hauskapelle "Avsenik" aufspielen. Bei der Feldkirchner Sommereinkaufsnacht am 29. Juli kann bis 23 Uhr geshoppt werden.

Konzerte, Oper & Festivals

Am 16. Juli lädt die Stadtkapelle Feldkirchen um 10 Uhr am Wochenmarkt zum Blasmusikkonzert. Das Ensemble der Sommeroper im Amthof entführt heuer ab dem 4. August in den Süden Italiens nach Neapel mit dem Stück "Il geloso e la sua vedova". Worauf sich sicher schon viele freuen, ist das beliebte Flatschacher Seefest am Samstag, dem 6. August. Ab 18 Uhr laden die Waierner Florianis zum Feiern an den Flatschacher See, wie immer wird für das leibliche Wohl und die Musik bestens gesorgt sein. Aber auch das weitere Sommerprogramm der Stadt Feldkirchen kann sich sehen lassen: Seit Ende Juni bis Ende August wird jeden Mittwoch zum Kinderzauber auf den Hauptplatz geladen. Am 7. Juli startet am Amthof Freigelände zum ersten Mal ein Sommer-Freiluft-Kino, gezeigt werden Filme der 80er-Jahre.

Für leibhaftige Theatermomente sorgt am 27. Juli dann noch das Ensemble des Theaterwagens Porcia mit "Herr Dommeldidot stellt Fragen" und "Der böse Geist Lumpazivagabundus". Auch stehen Stadtführungen, Eselwanderungen, geführte Wanderungen sowie Vorträge über das wichtigstes Nutztier der Welt, die Biene, am Programm.

Rund um Feldkirchen

Aber nicht nur in der Stadt Feldkirchen ist viel los, auch rundherum in den anderen Gemeinden wird im Sommer so einiges geboten. In Albeck steht noch bis 28. August von Donnerstag bis Sonntag das Sommertheater "Ingeborg" am Programm. In St. Urban wird am 7. Juli zum Jubiläums-Dämmerschoppen beim Buggl in Bach geladen. Die Feuerwehr Gnesau feiert am 9. Juli ihr 130-Jahr-Jubiläum. Der SC Reichenau/Falkert veranstaltet ebenso am 9. Juli sein 50-Jahr-Jubiläum, das eigentlich schon letztes Jahr hätte stattfinden sollen, jedoch wegen Corona verschoben werden musste. Am 10. Juli steht der 26. Holzstraßenkirchtag in St. Urban am Plan. Die FF Bodensdorf lädt zum Sommerfest am 23. Juli. Auf der Burg Glanegg wird am 30. Juli zum Jazzfestival geladen. Die FF Tiffen veranstaltet am 19. August das Blaulicht-Event. Erstmals wird zum Himmelberger Honigfest am 27. August geladen, veranstaltet von der Imkerei Raunig und dem SV Himmelberg.