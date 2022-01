Wenn es draußen stürmt und schneit, sind viele heimische Landwirte im Winterdienst-Einsatz.

SCHWAIG. Frühmorgens, ein Blick aus dem Fenster sagt uns, es hat geschneit. Damit wir den Weg zur Arbeit auf geräumten Gemeindestraßen antreten können, sorgen auch zahlreiche Landwirte in der Region für freie Fahrt. Einer von ihnen ist Johannes Mainhard. Schneeräumung hat bei Familie Mainhard in Schwaig Tradition. Bereits Vater Johann, heute 79 Jahre, war im Winterdiensteinsatz. Auch der Landwirt selbst ist bereits seit über 35 Jahren mit dem Schneepflug unterwegs. 36 Kilometer umfasst das Wegenetz, das bei winterlichen Verhältnissen gemeinsam mit Sohn Andreas vom Schnee befreit wird. Die Landwirte fahren nur mit dem Pflug, die Streuung über- nimmt die zuständige Gemeinde. „Andreas ist eine große Stütze für mich. Mittlerweile ist sein Anteil an geräumten Straßenkilometern größer als meiner“, sagt Johannes Mainhard.

Geräte vorbereiten

„Zehn bis zwölf Stunden Fahrzeit sind für die Tour auf Gemeindestraßen und Genossenschaftswegen in der Gemeinde Himmelberg einzuplanen“, so der Landwirt. „Bevor die Wintersaison beginnt, müssen die Traktoren samt Pflug auf den Einsatz vorbereitet werden. Man muss das Einsatzfahrzeug regelmäßig warten“, weiß Andreas

Mainhard. Nichts wird dem Zufall überlassen, denn im Einsatz muss die Funktionsfähigkeit voll gewähr- leistet sein. Optimale Beleuchtung, Schneeketten und moderne Technik sorgen für die nötige Sicherheit, denn die Winterdienstleister arbeiten in 24 Stunden Bereitschaft, wenn es die Wetterlage erfordert. Trotz der Herausforderungen dieser Tätigkeit, etwa bei schwerem, nassem Schnee, wo gebrochene Bäume die Straßen blockieren, ist es dem Bergbauern ein Anliegen für Sicherheit und aufrechte Verkehrsinfrastruktur zu sorgen. „Unsere Räumstrecken sind aufgrund der geografischen Lage – schmale Schotterwege, Bergstraßen, ... – sehr anspruchsvoll. Daher

ist es notwendig das Gerät gut im Griff zu haben und auch in Stress-Situationen einen kühlen Kopf zu be- wahren“, gibt Andreas zu bedenken.

Ergebnis sorgt für freie Fahrt

Nicht selten müssen die Landwirte auch ihren Traktor verlassen, um durch Schnee- lasten umgeknickte Bäume von der Straße zu entfernen. Andreas Mainhard erinnert sich an einen besonders fordernden Einsatz: „Innerhalb weniger Stunden fiel sehr viel Schnee, umgeknickte

Bäume versperrten die Straßen, einer unserer Traktoren musste in die Werkstatt und zwei Kühe waren beim Kalben. Aber gemeinsam haben wir auch das geschafft und dafür gesorgt, dass die Straßen wieder passierbar waren.“ Im Bezirk Feldkirchen zählt der Maschinenring zu den führenden Winterdienstleistern – 60 Landwirte haben 160 Objekte zu betreuen. Dazu sind auch heuer einige Dienstleister auf Abruf einsatzbereit, sollte es quarantänebedingt bei Mitarbeitern zu Ausfällen kommen.