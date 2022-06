Immer wieder sonntags auf Schloss Albeck: Am 26. Juni treten das Tzigan Gypsy Tango Trio sowie Gudrun Rathke auf.

ALBECK. Auch Ende Juni wird auf Schloss Albeck unter Schlossherrin Elisabeth Sickl zu den sonntäglichen Konzerten geladen. Am 26. Juni um 11 Uhr tritt das Tzigan Gypsy Tango Trio auf.

Das argentinische Tzigan Gypsy Tango Trio, Violine, Akkordeon & Gitarre/Gesang, verbindet traditionelle Romamelodien aus Osteuropa mit der Sehnsucht des argentinischen Tangos. Die Melodien, die in Romani und Russisch gesungen oder nur instrumentalisiert werden, verwandeln sich in wahrhaftige Geschichten voller Lebenslust und Leidenschaft, die Traditionen und Szenarios der Roma beschreiben: Frühlingsmorgen, Lagerfeuer, kalte Nächte, der Galopp der Pferde in der Ferne, Wind, Tänze, Liebeleien, Träume... Das Trio - Alejandro Montero (Gitarre, Gesang), David Macchione (Geige, Gesang), Juan Sans (Akkordeon) - lädt die Zuhörer ein, das Feuer dieser Melodien Osteuropas und die Seele des argentinischen Tangos zu entdecken.

Um 15 Uhr geht es mit Gudrun Rathke weiter: Gudrun Rathke beherrscht die Kunst des Erzählens. Einzig mit Worten entführt sie in märchenhafte Welten rund um die Mittsommerzeit. Denn in dieser besonderen Zeit geschehen, so erzählen es die alten Geschichten, die erstaunlichsten Dinge. Da tanzen Feenwesen auf blühenden Wiesen, der Jungbrunnen taucht auf, und die Erde gibt ihre Schätze frei. Frisch und frei, mit Humor und Hintersinn erzählt Gudrun Rathke die alten Geschichten ins Hier und Jetzt. Ein erquicklicher Nachmittag erwartet die Gäste. Kommen, zuhören und genießen, wenn es heißt: „Es war einmal“ -für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.