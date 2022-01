Karl Lessiak, Bürgermeister der Gemeinde Reichenau, lässt das herausfordernde Jahr 2021 noch einmal Revue passieren und gibt Ausblick ins Jahr 2022.

REICHENAU. Auch die Gemeinde Reichenau gibt mit einem Rückblick auf das Jahr 2021 sowie einem Ausblick auf das Jahr 2022 Einsicht in ihre Projekte. Bürgermeister Karl Lessiak: "Wie schon im letzten Jahr muss auch im heurigen Jahr das Haushaltsbudget der Gemeinde Reichenau genauestens geplant werden. Zwar sind wir nach Prüfungbericht der Gemeindeabteilung gut aufgestellt, dennoch ist der Spielraum nicht riesengroß."

Rückblick 2021

Rückblickend gesehen konnte im Jahr 2021 trotz der schwierigen Zeiten einiges gemacht werden: "Im letzten Jahr haben wir einige Gerätschaften für das den Bauhof für den Sommer aber auch für den Winterdienst, unter anderem den 'Citymaster' um 150.000 Euro angekauft." Weiters wurde eine Bauhofsanierung mit thermischen Maßnahmen wie neuen Fenstern und einer neuen Pelletsheizung um ca. 50.000 Euro durchgeführt. "Auch in den Ausbau unseres Ländlichen Wegenetzes investierten wir, unter anderem die Straßen nach Saureggen und Schuß. Die Gesamtinvestition im Jahr 2021 betrug dafür ca. 500.000 Euro," berichtet Lessiak weiter. Die weiteren Projekte waren die Parkplatzerweiterung am Falkert mit ca. 80 neuen Stellplätzen um 30.000 Euro sowie die Anlegung des Löschteichs in Saureggen mit 70.000 Euro.

Ausblick auf 2022

Für das Jahr 2022 gibt es ein Gesamtbudget von 4.8 Milllionen Euro. Geplant sind auf jeden Fall weitere Verbesserungen im örtlichen Wegenetz. "Aktuell steht das Ganze jedoch noch komplett in der Anfangs- und Planungsphase," so Lessiak. "Ein Relaunch des Kindergartenspielplatzes mit neuen Spielgeräten wird heuer ebenso durchgeführt. Weiters laufen im Familien- und Sozialausschuss die Vorbereitungen zum Angebot einer Kleinkindgruppe ab dem Jahr 2022/23. Geplant ist auch Flächen für einen sozialen Wohnbau bzw. für Einfamilienhäuser zu erwerben. Das Kulturzentrum Nockstadel benötigt ein neues Dach, weiters wird gerade ein neues Regionszeichen für Patergassen mit dem heimischen Künstlern Egon Gruber entwickelt," so Bürgermeister Lessiak abschließend.