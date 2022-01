Der Feldkirchner Manuel Sackl ist erfolgreicher Filmemacher und hat sich auf Reportagen und Imagefilme spezialisiert.

FELDKIRCHEN. Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst, sagt man. Also kurz mal die Kamera mitlaufen lassen und fertig ist er – der gute Film. Glaubt man. Ist aber nicht so, denn eine gute Reportage ist weit mehr als einfach nur eine detailgetreue Abbildung der Wirklichkeit. Wer Geschichten so aufbereiten möchte, dass das Publikum auch gefesselt ist, benötigt viel Erfahrung, ein gewisses Gespür und natürlich auch die dementsprechende Technik. Einer, der sich voll und ganz filmischen Umsetzungsformen verschrieben hat, ist der Feldkirchner Manuel Sackl, zu dessen Auftraggebern mittlerweile so bekannte Fernsehsender wie ServusTV, ARD oder ZDF zählen.

Kreatives und technisches Know-how

,,Ich habe Medientechnik und -design an der Fachhochschule Hagenberg in Oberösterreich studiert und bereits während meines Studiums eine Werbeagentur mit Schwerpunkt Video, Design und Fotografie gegründet. Außerdem war ich auch bei Antenne Kärnten tätig“, berichtet Manuel Sackl von seinem beruflichen Werdegang. Im Jahr 2019 legte er dann seinen Schwerpunkt auf die Produktion von Reportagen und Imagefilmen und betreibt seither seine eigene Filmproduktionsfirma mit dem Namen „Pictures, Stories & More“, die ihren Sitz in Feldkirchen hat. ,,Ich produziere sehr häufig gemeinsam mit Partner-Produktionsfirmen Beiträge für ServusTV, ARD, ZDF, ATV oder Puls4, wobei entweder die Fernsehsender mit einem Thema an mich herantreten oder ich ein Themenangebot an sie stelle“, erklärt der passionierte Filmemacher seine abwechslungsreiche Tätigkeit.

Eindrucksvolle Projekte

Für Manuel Sackl gibt es nichts Spannenderes, als sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und fesselnde Themen und Geschichten in bewegte Bilder zu verwandeln. So reiste er beispielsweise für „Hallo Deutschland“ auf die griechische Insel Naxos, um dort deutsche Auswanderer filmisch zu begleiten. Ebenso spannend gestaltete sich ein Auftrag für Puls4: Dafür war Manuel mehr als 1400 Kilometer unterwegs, um ein ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug, das von Ferlach ins bosnische Fojnica überstellt wurde, zu begleiten. Zudem produzierte er auch einen Beitrag über Marco Caruso, der exquisite Gitarren aus hochwertigen Materialien und Hölzern herstellt.

Erzähl mir was

Wer noch mehr über die Arbeit von Manuel Sackl erfahren möchte, kann seiner Facebook-Seite „Pictures, Stories & More“ einen Besuch abstatten, außerdem ist der Filmproduzent immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Geschichten und freut sich jederzeit über eine diesbezügliche Kontaktaufnahme.