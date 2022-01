Im Rahmen des Herbstbesatzes entließen Mitglieder des Ossiachersee Fischereivereins Hechte, Zander & Co. in den See.

BODENSDORF. Kürzlich fanden sich viele Mitglieder des Ossiachersee Fischereivereins in Bodensdorf ein, um beim traditionellen Herbstbesatz dabei zu sein. "An dieser Stelle möchten wir uns bei vielen helfenden Händen bedanken, die es uns ermöglicht haben die Jungfische schnell in den See auszubringen", sagt Obmann-Stellvertreter Alexander Draxl.

Hechte, Zander & Co.

Im Zuge eines Vorstandsentscheids und aufgrund der vielen Erfahrungen, die die Mitglieder, Fischer und andere Personen, die eng mit dem Ossiacher See vertraut sind, mitbringen, wurden die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet. "Wir haben Hechte, Zander, Maränen – sprich Rheinanken – und Seeforellen besetzt", so Draxl. Diese Arten sind bei Anglern besonders begehrt, weil sie sehr gute Speisefische sind. Neben den vielen Mitgliederhänden packen auch jedes Jahr die beiden Bürgermeister der Ossiacher See-Gemeinden Gernot Prinz (Bürgermeister der Gemeinde Ossiach) und Georg Kavalar (Bürgermeister der Gemeinde Steindorf und Obmann des Ossiachersee Fischereivereins) mit an.

Fischerei boomt

Nachdem der Ossiacher See in mehr als 50 Fischwasserparzellen gegliedert ist, ist es quasi unmöglich Aufzeichnungen über ein exaktes Ausfangergebnis zu führen. "Zudem haben wir am See eine hohe Kormoran-Population und damit einen extrem hohen Druck dieser Fressfeinde auf die Fische", erklärt der stellvertretende Obmann. Dennoch könne man den Bestand am Ossiacher See als gut bezeichnen. "Wir versuchen alle uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu setzen, um den Bestand stabil zu halten. Die Fischerei hat in der Region auch hohen touristischen Wert. Die Nachfrage nach Karten steigt."

Im Namen der Ossiachersee Fischereivereins bedankt sich Draxl bei den Revierinhabern, den Gemeinden Ossiach, Steindorf, Treffen und Villach für die alljährlichen Beitragsleistungen: "Ohne diese Unterstützung könnten wir viele Maßnahmen nicht setzen. Der Fischereiverein Äsche Villach und der Sport- und Zuchtfischereiverein Villach haben außerdem den Besatz der Seeforellen finanziert."