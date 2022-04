Über die Rolle der Fettsäuren im Körper referierte der Komplementärmediziner Uwe Rascher auf Einladung von Simone Lackner im Café Classic Pub in Feldkirchen.

FELDKIRCHEN. "Stille Entzündungen … die unsichtbare Gefahr!" – unter diesem Motto stand der Vortrag des Komplementärmediziners Uwe Rascher im Café Classik Pub in Feldkirchen, zu dem die Feldkirchner Unternehmerin Simone Lackner geladen hatte. Rascher, der sich seit Jahren mit der Ursachenforschung von Zivilisationskrankheiten beschäftigt, ging in seinen Ausführungen auf die Rolle der Omega-3-Fettsäuren in unserem Körper ein. Ein Ungleichgewicht des Omega-3- und Omega-6-Fettsäurenhaushaltes löst, laut Rascher, im Körper Entzündungen aus.