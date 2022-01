Am Hauptplatz in Feldkirchen entsteht mit der Platzbrauerbehausung ein Ort der Begegnung, verantwortlich dafür zeigen sich Dagmar Grohmann und Harald Jordan.

FELDKIRCHEN. Landesrat Martin Gruber startete im August 2021 den Aufruf zur Initiative für regionale Leuchtturmprojekte, die einen Beitrag zur Umsetzung der Regionalstrategien zum Masterplan Ländlicher Raum leisten sollen. Das Projekt von Dagmar Grohmann und Harald Jordan "Die Platzbrauerbehausung" wurde als eines von 14 Projekten ausgewählt.

Große Vision

Was verbirgt sich aber nun eigentlich hinter diesem Projekt? Dagmar Grohmann und Harald Jordan sind in Feldkirchen aufgewachsen. Sie haben die Entwicklung der Stadt bewusst verfolgt und durch viele abendliche Spaziergänge im ersten Lockdown festgestellt, dass Feldkirchen eigentlich ein viel größeres Potential hat, als es bisher zeigt und eingeschätzt wird: "Darum haben wir gemeinsam beschlossen, etwas zur positiven Entwicklung unserer Stadt beizutragen und in der Coronakrise ein schönes Coronaprojekt zu machen", erklärt Jordan. Bürgermeister Martin Treffner vermittelte dann den Kontakt zum Haus am Hauptplatz, das zwar unter Denkmalschutz stand bzw. steht, aber sehr verwahrlost war. Grohmann: "Erst nach dem dritten Blick entschlossen wir uns dann, ein Projekt in dieser Größe bzw. das damit verbundene Abenteuer in Angriff zu nehmen." Nach vielen Gesprächen mit Bauhistorikern, mit dem Bundesdenkmalschutz, mit Vertretern der Stadtgemeinde und nach vielen Aufräumarbeiten wurde klar: "Das Projekt ,Die Platzbrauerbehausung‘ muss realisiert werden."

Neue Konzepte

Geplant ist, das 1.000 m² große Haus zu sanieren, das Dachgeschoß auszubauen und um einen Neubau auf dem angrenzenden Grundstück zu erweitern. "Traditionell war das Haus immer ein beliebter Treffpunkt in Feldkirchen und es soll auch in Zukunft wieder ein Ort der Begegnung und der guten Unterhaltung sein", erklären die beiden. Im Kellergewölbe ist ein Veranstaltungsort für Kunst und Kultur wie auch für private Veranstaltungen geplant. In den Obergeschossen sowie im Dachgeschoss werden Wohneinheiten mit verschiedenen Größen und Ausstattungen errichtet. Das schon vorhandene Lokal wurde im letzten Lockdown saniert und wird mit dem aktuellen Mieter weiter genutzt.

Wegeverschränkungsort

Die Fertigstellung der Platzbrauerbehausung ist für Frühjahr 2025 geplant: "Wir wollen einen besonderen Platz für Aussteiger auf Zeit, für digitale Nomaden, für Aktivitäten in unserer schönen Natur sowie für Kunst- und Kulturinteressierte im Zentralraum Kärntens bieten. Gäste mit individuellen Freizeiterwartungen sollen sich bei uns wohlfühlen. Die Wohnungen sind aber auch attraktiv für Start-up-Unternehmer oder als Wohngemeinschaften z.B. für Studenten, Professoren der Fachhochschule in Feldkirchen wie für alle Gäste, die sich von den touristischen Zentren weniger angezogen fühlen und den Kontakt zu Einheimischen bevorzugen." Weiters sind ein Spa- und Fitnessbereich, ein Lustgarten, Terrassen und Ruhezonen geplant. "Bei all den Sanierungen arbeiten wir sehr eng mit dem Denkmalschutz zusammen, denn uns ist es wichtig, dem Haus, das mit sehr guter Qualität vor langer Zeit erbaut wurde, seine Würde und sein Strahlen wieder zurückzugeben," schließen Grohmann und Jordan.