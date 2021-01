Ein Nebengebäude am Schulgelände in St. Ulrich wurde abgerissen. Nun kann der Pausenhof vergrößert werden.



ST. ULRICH. Im Vorjahr gab es bei der Volksschule St. Ulrich rege Bautätigkeit. Der Turnsaal wurde saniert und um einen Geräteraum erweitert. Ständig steigende Schülerzahlen – derzeit 90 – sowie die außerschulische Nutzung durch die Theatergruppe St. Ulrich haben, so die Schulleiterin Sabine Hochkircher, diesen Schritt notwendig gemacht. "Nachdem wir uns alle gut eingelebt und eingerichtet haben, wurde das Nebengebäude, das sich ebenfalls am Schulgelände befindet und als Garage und Lager genutzt wurde, nicht mehr gebraucht", so Hochkircher.

Platz im Geräteraum

"Utensilien der Theatergruppe sowie der Schule wurden in den neuen Geräteraum umgesiedelt. Stühle, die für die Aufführungen der Theatergruppe benötigt werden, werden in anderen Gebäuden der Stadtgemeinde Feldkirchen zwischengelagert."

Durch den Abriss des Gebäudes wird das Schulgelände vergrößert. "Wir werden im kommenden Frühling hier eine Wiese gestalten. Der Pausenhof und Freiraum rund um die Schule wächst damit um rund 400 Quadratmeter."