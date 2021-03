Mitglieder der Frauenbewegung Feldkirchen stellten sich mit Sommercards in Wohngemeinschaft ein.

FELDKIRCHEN, WAIERN. "Das letzte Jahr war für uns alle eine große Herausforderung und auch in die kommenden Monate blicken wir eher besorgt", sagt die Obfrau der Frauenbewegung Feldkirchen Gemeinderätin Brigitte Bock. "Gerade Kinder und Jugendliche erleben diese Zeiten als unsicher, Schule ist ein kostbares Gut geworden, unbeschwerte Ausflüge und Urlaubstage waren in den vergangenen Wochen fast unvorstellbar."

Darum hat man sich beim Team der Frauenbewegung überlegt, wie man gerade für diese Altersgruppe aktiv werden und junge Menschen unterstützen kann.

Überraschung gelungen

Das Ergebnis: Brigitte Bock stellte sich mit Begleitern in der Jugendwohngemeinschaft der Diakonie de La Tour Cowota in Waiern ein, um die Bewohner und Betreuer mit 16 Kärnten Sommercards zu überraschen. Die Freude der Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Betreuer war groß. Mit den Kärnten-Cards stehen den Buben und Mädchen und ihren Begleitpersonen viele Ausflugsziele, Museen, Bergbahnen und Kletterparks offen. "Wir möchten ihnen damit viele unbeschwerte Augenblicke und schöne Erlebnisse ermöglichen. Genießen können sie das von April bis spät in den Herbst hinein", so Bock.

Bereichsleiterin Conny Moore strahlte bei der Übergabe mit ihren Schützlingen um die Wette. „Ein herzliches Dankeschön für diese großzügige Spende", sagt sie. "Die Jugendlichen werden die Frauenbewegung ganz sicher mit vielen spannenden Foto von verschiedenen Ausflugszielen versorgen."