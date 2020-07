50-Jähriger erleidet bei Sturz von einer Zirbe schwere Verletzungen. Er muss mittels Seil aus dem unwegsamen Gelände geborgen werden.



TURRACHER HÖHE. Ein 50 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war am Nachmittag des 21. Juli auf dem Rinsennock (Gemeinde Reichenau) unterwegs. Um Zirbenzapfen zu pflücken, kletterte der 50-Jährige in einer Seehöhe von rund 1.610 Meter auf eine Zirbe. In einer Höhe von acht Meter bracht ein Ast des Baumes und der Mann stürzte zu Boden.

Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde von der Johanniter Unfallhilfe erstversorgt und vom Team des Rettungshubschrauber RK1 mittels Seil aus dem unwegsamen Gelände geborgen und in das Klinikum Klagenfurt gebracht.