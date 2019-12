ST. URBAN (fri). Mit dem Ankauf des Scheiber Stadls will man in St. Urban mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. "Zum einen wollen wir den Nahversorger, der dort angesiedelt ist, absichern, zum anderen eine Tagesstätte für ältere Menschen errichten und ein Probelokal für die Trachtenkapelle St. Urban schaffen", sagt Bürgermeister Dietmar Rauter (FPÖ). "Wir haben derzeit keine Betreuungseinrichtung für ältere Bürger. Ziel ist es aber diese möglichst lange in der Gemeinde zu halten und pflegende Angehörige zu entlasten." Mit der Infrastruktur, die ebenfalls rund um den Platz angesiedelt ist – Kindergarten, Schule mit Nachmittagsbetreuung, Arzt, Gemeindeamt, Bank, Nahversorger, ... – hätte man dann auch zusätzlich den Ortskern aufgewertet.

"Rund 1.000 Quadratmeter stehen für das Projekt zur Verfügung. Da lässt sich schon einiges machen", ist der Bürgermeister überzeugt. 2020 wolle man mit der Planung beginnen und dann schrittweise weiter vorgehen.

Neues Verkehrs-Leitsystem

Für ein einheitliches Gesamtbild will man künftig mit einem neu konzipierten Verkehrs-Leitsystem sorgen. "Wir haben derzeit einen wahren Schilderwald, der für Verwirrung der Verkehrsteilnehmer und Unruhe entlang der Straßen sorgt", so Rauter. "Unter dem Motto weniger ist mehr wird die Beschilderung neu überdacht und gezielt eingesetzt."

Katastrophenschutz

850.000 Euro (Bund, Land und Gemeinde) werden in ein Katastrophenschutz-Projekt im Ortsteil Reggen fließen. "Wir wissen, dass das Gefahrenpotenzial hier extrem hoch ist. Glücklicherweise ist bisher nichts passiert. Aber wir müssen präventiv tätig werden und handeln." Im Herbst 2020 oder spätestens im darauffolgenden Frühjahr soll mit den Arbeiten begonnen werden.

In die Zukunft blicken

Als Mitglied von "Klar! Klimawandel-Anpassungs-Modellregion" denkt man in St. Urban über Klimaveränderung und mögliche Maßnahmen nach. "Wir haben in unserer Gemeinde ein Skigebiet und einen See. Das sind Parameter, die von Veränderung betroffen sind", meint Dietmar Rauter. "Hier muss man vielleicht über alternative Nutzungen nachdenken." Zugleich will man die heimischen Landwirte auch als Gemeinde unterstützen. "Wir haben hier einige Pakete geschnürt, die einfach umzusetzen sind."

Drei Jahre lang wird es eine Obstbau-Förderung geben. Ziel ist es, dass jeder Gemeindebürger in dieser Zeit zumindest einen Obstbaum pflanzt. "Bäume bringen Leben. Insekten und andere Lebewesen siedeln sich an und außerdem binden sie Kohlendioxid. Land- und Forstwirte dürfen sich als kleine Unterstützung 50 Euro pro Jahr abholen und für jene, die sich landwirtschaftliche Geräte in Gemeinschaften anschaffen, wird es eine zusätzliche Förderung geben." Damit hofft das Gemeindeoberhaupt einen Beitrag zur Erhaltung des Bestands leisten zu können.

-----------------

Zahlen & Fakten

Scheiber Stadl

Kaufsumme: 500.000 Euro (der Grundanteil liegt bei 130.000 Euro, Rest entfällt auf das Gebäude)

2020 soll mit der Planung begonnen werden. Kosten lassen sich bisher nicht beziffern. Laut Bürgermeister habe man aber genügend Bedarfszuweisungen, um das Projekt umzusetzen.