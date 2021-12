Christian Preihsl bewältigt mit Freude und Leckereien für Kind und Hund den Packetwahnsinn zu Weihnachten.

BEZIRK FELDKIRCHEN. Seit drei Jahren ist Christian Preishl bereits als Postbote im Bezirk Feldkirchen im Einsatz. Vor allem zu Beginn der Weihnachtszeit wird es in seinem Beruf wieder richtig spannend, denn als offizieller Helfer des Christkinds heißt es da wieder: Die Pakete müssen zu gestellt werden.

Samstag und Sonntag Zustellung

"In der Vorweihnachtszeit ist es bei uns definitiv ein wenig stressiger als sonst, da kann es schon mal vorkommen, dass man auf freiwilliger Basis auch am Samstag oder sogar am Sonntag die Pakete zustellt," berichtet Christian Prieshl. Was auf jeden Fall zutrifft: "In den letzten Jahren sind es eindeutig mehr Pakete geworden. Und den Lockdown merken wir auch."

Ein Beruf, der Freude macht

Trotz all dem kurzzeitigen Stress in dieser Zeit macht ihm sein Beruf viel Spaß. "Auch wenn es an den letzten drei, vier Wochenenden ein bisschen mehr Arbeit ist, sind die Arbeitszeiten ansonsten super. Ich komm ursprünglich aus dem Handel und weiß die geregelten Zeiten und die anschließende Freizeit hier sehr zu schätzen." Außerdem ist er sozusagen ein "gebranntes Kind", aber im positiven Sinn: "Schon mein Vater war jahrelang als Postbote im Einsatz, nun bin ich in seine Fußstapfen getreten."

Süßes für Kinder

Angesprochen auf das Klischee ,Hunde und Postler vertragen sich nicht‘ meint Preihsl: "Ich habe tatsächlich schon bemerkt, dass manche Hunde uns Postboten nicht mögen, andere wiederum haben kein Problem, aber da muss man halt durch. Und manchmal können da auch ein paar Leckerlis schnelle Abhilfe schaffen." Auch wenn derzeit das Zustellen der Pakete auf Grund der Pandemie mit weniger Kundenkontakt verbunden ist, ist sich Christian Preihsl sicher: "Viele Leute freuen sich noch immer, wenn der Postbote vor der Tür steht." Begeistert begrüßt wird er auch immer von den Kindern, die gerne eine Süßigkeit entgegennehmen. "Einer Kollegin hat ein Junge mal gesagt: A Zuckerl geht immer", berichtet Preihsl lachend.