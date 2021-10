Heuer wurde wieder der ASKÖ Kärntner Sparkasse Jugendförderungspreis an junge Sportler vergeben.

FELDKIRCHEN, KLAGENFURT. Wer viel Erfolg hat, kriegt seinen Preis. Im Zweijahresrhythmus wird den erfolgreichsten ASKÖ Sportlern der Jugendförderungpreis verliehen.

Einzelsportler und ein Team

Obwohl es in den letzten beiden Jahren vor allem in den Mannschaftssportarten auf Grund der COVID-19 Pandemie zu zahlreichen Absagen bei nationalen und internationalen Großveranstaltungen im Jugendbereich kam, konnten heuer 19 Einzelsportlerinnen und ein Team vom ASKÖ Kärnten mit dem ASKÖ Kärntner Sparkasse Jugendförderungspreis ausgezeichnet werden. Für die SportlerInnen regnete es Geld. Den Großteil wollen die Teenager in die Karriere investieren. Im Rahmen eines kleinen Festaktes wurden im V.I.P- Klub des Sportparks Klagenfurt die ASKÖ Kärnten Sparkasse Jugendförderungspreise vergeben.

Zweijahresrhythmus

Dieser Jugendförderungspreis wird seit 1991 im Zweijahresrhythmus überreicht, und trotz Coronpandemie konnte die Preisverleihung heuer durchgeführt werden. „Mich freut es, dass wir auch heuer 19 Einzelsportler und eine Mannschaft mit diesem Preis auszeichnen konnten,“ berichtet Toni Leikam, Präsident der AKÖ Kärnten. Bei den Preisen handelt es sich um kleinere Sachpreise und einen Geldpreis, den die Athleten sofort wieder in ihre Karriere investieren.

Feldkirchnerin top

Für die Verleihung müssen zwei Kriterien erfüllt sein: Der oder die Aktive ist zwischen 15 und 20 Jahren und hat entweder einen österreichischen Meistertitel errungen oder aber internationale Erfolge vorzuweisen. Unter den Preisträgern befindet sich auch Laura Zechner. Die Feldkirchner Top-Leichtathletin des TLC Feldkirchen erreichte heuer bei den österreichischen U23-Meisterschaften die Goldmedaille, schaffte bei der U23-Europameisterschaft in 4x100 Meter Staffel in Tallin den 14. Platz, erreichte mit 11,99 sec. ihre persönliche Bestzeit und den 6. Platz in 100 Meter Staatsmeisterschaften allgemeine Klasse und viele mehrere internationale Topplatzierungen.